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Кто сегодня в Сочи останется без света: отключение электроэнергии 1 июня Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства

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В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение

1 июня с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Каспийская, ул.Бакинская, ул.Лесная, переулок Бакинский, ул.Миндальная, ул.Бакинская №2 школа искусств

1 июня с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в поселке Головинка ул.Центральная (частично), ул.Главная (частично)

1 июня с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): магазин «Магнит» по ул. Донской № 90/1, пристройка школы №10, ГСК-116,овощной магазин; ул.Госпитальная (частично),ул.Виноградная №№ 18, 20а/1 бизнес-центр «Олимпийский», ул.Яна Фабрициуса №18 ЖСТ Агро

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52