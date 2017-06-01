Кто сегодня в Сочи останется без света: отключение электроэнергии 1 июня

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства
Кто сегодня в Сочи останется без света: отключение электроэнергии 1 июня
Автор фото: https://chernovik.net

В связи с планово-предупредительным ремонтом  в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение

1 июня с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Каспийская, ул.Бакинская, ул.Лесная, переулок Бакинский, ул.Миндальная, ул.Бакинская №2 школа искусств

1 июня  с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в поселке Головинка  ул.Центральная (частично), ул.Главная (частично) 

1 июня с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка):  магазин «Магнит» по ул. Донской № 90/1, пристройка школы №10, ГСК-116,овощной магазин; ул.Госпитальная   (частично),ул.Виноградная №№ 18, 20а/1 бизнес-центр «Олимпийский», ул.Яна Фабрициуса №18 ЖСТ Агро

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52

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Теги: новости Сочи отключение света