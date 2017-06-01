Минобороны завершило расследование катастрофы Ту-154, упавшего в акваторию Сочи Комиссия отвергла версии о некачественном топливе и воздействии внешних факторов

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Министерство обороны России завершило расследование катастрофы самолета Ту-154 над Черным морем, произошедшей в декабре 2016 года. Эксперты внимательно проанализировали все обстоятельства, предшествовавшие катастрофе, а также изучили технические параметры полета Ту-154 с момента вылета из аэропорта Сочи. Причиной происшествия, по мнению специалистов, могли быть ошибочные действия командира экипажа.

- По результатам расследования установлено, что причиной происшествия могло быть нарушение пространственной ориентации (ситуационной осведомленности) командира воздушного судна, приведшее к его ошибочным действиям с органами управления воздушным судном, - говорится в сообщении Министерства обороны. - Комиссией не выявлено нарушений действующих требований, касающихся рассадки пассажиров в салоне Ту-154, а также загрузки и центровки перевозимого груза, вес которого составлял 150 килограммов. Также не установлено никаких нарушений правил заправки самолета топливом в аэропорту города Сочи или воздействия внешних факторов.

В комиссию, расследовавшую авиакатастрофу, входили эксперты Минобороны, Минтранса, Межгосударственного авиационного комитета, Минпромторга и авиационного концерна «Туполев».

Напомним, самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в аэропорту Адлер утром 25 декабря 2016 года. На его борту находились 92 человека - восемь членов экипажа и 84 пассажира. Останки погибших и обломки лайнера были обнаружены на дне Черного моря в 1,7 километра от берега.