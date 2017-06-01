В Сочи отменят несколько стоянок для Ласточек А в некоторых поездах увеличат количество вагонов

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Все эти нововведения связаны с наступившим курортным сезоном 2017. Для того, чтобы сделать пребывание туристов в Сочи более безопасным, было принято решение об отмене стоянок.



С 1 июня по 30 сентября пригородные поезда №6804, №6808 и №6810 с сообщением Имеретинский курорт – Туапсе не будут останавливаться на станциях: «Мамайка», «Мамедова Щель» и «Спутник», а пригородные поезда №6803 и №6805 Туапсе – Имеретинский курорт на станциях «Мамедова Щель» и «Спутник».



А для того, чтобы сделать пребывание туристов в Сочи более комфортным, было решено увеличить количество вагонов до 10 у следующих пригородных поездов:

№6804 Имеретинский курорт – Туапсе отправлением в 06:55 и прибытием в 10:32;

№6808 Имеретинский курорт – Туапсе отправлением в 16:15 и прибытием в 20:06;

№6810 Имеретинский курорт – Туапсе отправлением в 18:27 и прибытием в 22:18;

№6803 Туапсе – Имеретинский курорт отправлением в 05:52 и прибытием в 09:18;

№6805 Туапсе – Имеретинский курорт отправлением в 09:48 и прибытием в 13:13;

№6807 Туапсе – Имеретинский курорт отправлением в 10:55 и прибытием в 13:51.