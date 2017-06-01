В Сочи привезут огонь Победы
На Мемориальном комплексе в Завокзальном микрорайоне курорта 11 июня пройдет торжественное мероприятие, посвященное 75-годовщине освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков.
«В ходе акции будет осуществлена передача лампады с огнем Победы от Апшеронского района городу Сочи, которая будет храниться на протяжении трех дней одном из городских храмов. Далее лампаду передадут Туапсе», - сообщает пресс-служба администрации Сочи.
В акции примут участие ветераны, школьники, студенты, воспитанники военно-патриотических клубов, молодежный актив курорта, жители и гости города.