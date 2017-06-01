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В Сочи привезут огонь Победы Курорт примет участие в «Эстафете Памяти»

Автор фото: https://novayagazeta-ug.ru

На Мемориальном комплексе в Завокзальном микрорайоне курорта 11 июня пройдет торжественное мероприятие, посвященное 75-годовщине освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков.

«В ходе акции будет осуществлена передача лампады с огнем Победы от Апшеронского района городу Сочи, которая будет храниться на протяжении трех дней одном из городских храмов. Далее лампаду передадут Туапсе», - сообщает пресс-служба администрации Сочи.

В акции примут участие ветераны, школьники, студенты, воспитанники военно-патриотических клубов, молодежный актив курорта, жители и гости города.