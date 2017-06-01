Следственный комитет начал проверку по факту исчезновения спасателя в горах Сочи Поиски пропавшего 30 мая сотрудника горнолыжного курорта продолжаются при помощи беспилотной техники

Автор фото: ЮРПСО МЧС России

Поиски пропавшего после схода оползня спасателя курорта «Горная Карусель» продолжаются уже вторые сутки. Место нахождения мужчины до сих пор не удалось установить.

«Организовано проведение доследственной проверки по сообщению о безвестном исчезновении спасателя курорта 1980 г.р. в поселке Эсто-Садок Адлерского района. Продолжаются проверочные мероприятия, направленные на установление места нахождения пропавшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - пояснили в пресс-службе краевого СУ СК.

ЧП произошло 30 мая 2017 года. 37-летний мужчина вместе с коллегами отправился на помощь туристам в горах Сочи, где произошел оползень. Всех удалось спасти и спустить, однако сам спасатель так и не вернулся. Сегодня спасатели ЮРПСО продолжили поиски пропавшего 30 мая сотрудника горнолыжного курорта. Место схода оползня осматривают с воздуха при помощи беспилотной техники.

«Это необходимо не только для визуального поиска пропавшего, но и для отслеживания изменений, происходящих на склоне. По-прежнему сохраняется опасность проведения поисковых работ непосредственно в месте схода оползня, в связи с тем, что склон остается нестабильным и продолжается движение камней», - сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.