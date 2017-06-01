Следственный комитет начал проверку по факту исчезновения спасателя в горах Сочи
Поиски пропавшего после схода оползня спасателя курорта «Горная Карусель» продолжаются уже вторые сутки. Место нахождения мужчины до сих пор не удалось установить.
«Организовано проведение доследственной проверки по сообщению о безвестном исчезновении спасателя курорта 1980 г.р. в поселке Эсто-Садок Адлерского района. Продолжаются проверочные мероприятия, направленные на установление места нахождения пропавшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - пояснили в пресс-службе краевого СУ СК.
ЧП произошло 30 мая 2017 года. 37-летний мужчина вместе с коллегами отправился на помощь туристам в горах Сочи, где произошел оползень. Всех удалось спасти и спустить, однако сам спасатель так и не вернулся. Сегодня спасатели ЮРПСО продолжили поиски пропавшего 30 мая сотрудника горнолыжного курорта. Место схода оползня осматривают с воздуха при помощи беспилотной техники.
«Это необходимо не только для визуального поиска пропавшего, но и для отслеживания изменений, происходящих на склоне. По-прежнему сохраняется опасность проведения поисковых работ непосредственно в месте схода оползня, в связи с тем, что склон остается нестабильным и продолжается движение камней», - сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.