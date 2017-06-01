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Что ждать от погоды в Сочи Шторм или штиль? Прогноз на сегодняшний день

Автор фото: Главная - RTG

ГУ МЧС РФ объявило штормовое предупреждение в Краснодарском крае, сообщив о сильном дожде с грозой и градом, о подъёмах уровня воды в реках. Дойдёт ли "непогода" до Сочи? Прогноз от отдела дежурных смен МКУ г. Сочи "ЕДДС г. Сочи" на ближайшие сутки:

В прибрежной зоне курорта ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь с грозой. Порывы ветра 4-9 м/с, кое-где могут достигать до 14 м/с.

В горах Сочи погода не сильно отличается от городской: облачно с прояснениями. Возможен дождь, местами гроза. Ветер 4-9 м/с.