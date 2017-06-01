Стрельба в Сочи. Есть раненые Очередные разборки на курорте чуть не закончились трагически

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Вчера в полицию поступило сообщение о том, что в больницу доставлены 45-летний мужчина и 30-летняя женщина с огнестрельными ранениями. Обоим оказывается медицинская помощь.

Сотрудники выехали не место происшествия. Оказалось, что в инциденте виноват сам пострадавший мужчина. Он приехал на работу к своей бывшей сожительницей в Адлер на ул. Свердлова и предложил ей переговорить на улице. Но сразу после того, как женщина вышла, он выстрелил в её сторону 6 раз, а потом произвёл выстрел себе в подбородок.

По какой причине мужчина так поступил пока не известно. Но по данному факту уже возбудили уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ "Покушение на убийство", сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.