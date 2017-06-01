В Сочи из Петербурга отправились переднеазиатский леопард и европейский зубр С Московского вокзала северной столицы выехал необычный поезд (фото)











Необычный двухэтажный фирменный поезд «Северная Пальмира» накануне отправился с Московского вокзала Санкт-Петербурга в Адлер. По стилистике «Эко-состав» разительно отличается от привычного. Внешнее и внутреннее оформление специального поезда посвящено уникальной экосистеме России.

У каждого вагона своя тематика. Один из них называется «Моря и океаны», другой - «Леса», третий «Реки и озера». Есть еще «Степи», «Горы», «Арктика»... В «передвижной энциклопедии» разместили информацию об уникальных уголках природы. В пути пассажиры смогут узнать большое количество любопытных фактов о флоре и фауне нашего государства. Таким способом авторы идеи хотят привлечь внимание людей к проблемам экологии. Рейс приурочен к Году экологии в Российской Федерации и Петербургскому международному экономическому форуму, который проходит с 1 по 3 июня.

«В оформлении вагонов фирменного двухэтажного поезда, разработанном ОАО «Российские железные дороги» совместно с Министерством природных ресурсов и экологии РФ, использованы изображения главных природных ресурсов страны - морей и океанов, гор и лесов, а также редких и исчезающих видов флоры и фауны. Среди них - переднеазиатский леопард и европейский зубр, относящиеся к приоритетным проектам АНО «Центр природы Кавказа», - уточняют в пресс-службе Автономной некоммерческой организации.

«Эко-состав» будет курсировать между Петербургом и Адлером. В вагонах поезда «Северная Пальмира» также планируют распространять «Билет добрых дел» - рекламно-информационная листовку «Центра природы Кавказа», которая позволит каждому пассажиру специального рейса сделать благотворительное пожертвование на сохранение редких видов Северного Кавказа.