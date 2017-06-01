Иностранным гражданам запретили «бомбить» в России Как законы, вступающие в силу в июне, способны повлиять на жизнь рядовых россиян

Автор фото: https://www.ridus.ru

В этом месяце изменения законодательства коснуться пассажирских перевозок, банковского сектора, сферы ЖКХ и налогов. Сегодня согласно Федеральному закону от 7 мая 2013 г. N 92-ФЗ г. Москва «О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» и Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях» на всей территории нашего государства вступает в силу запрет на осуществление пассажирских перевозок водителями с иностранными правами. Для тех, кто желает продолжать работу в сфере коммерческих перевозок необходимо получить российское водительское удостоверение, сдав три экзамена: один теоретический и два практических (на автодроме и в условиях городского движения). В случае несоблюдение требований закона работодателю придется платить штраф в размере 50 тысяч рублей.

Банковский сектор станет более совершенен

Следуя букве закона от 1 мая 2017 г. №92-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», сегодня лицензии кредитных организаций разделят на базовые и универсальные. Основным критерием новой классификации станет минимальный размер капитала. Для банков с базовой лицензией он должен составлять не менее 300 миллионов рублей. Для кредитных организаций с универсальной лицензией - не менее одного миллиарда. Банки с базовой лицензией могут рассчитывать на упрощенное регулирование, но не смогут проводить ряд операций, в частности, с иностранными клиентами. Такие банки также не смогут открывать за рубежом свои филиалы или «дочки».

Вводятся новые формы налоговых деклараций

С 13 июня в России будут утверждены новые формы налоговой декларации и расчета авансового платежа по налогу на имущество организаций. Об этом говорится в Приказе Федеральной налоговой службы от 31.03.2017 г. № ММВ-7-21/271@, - сообщает Российская газета. Компании, владеющие долей в деловых и торговых центрах, в помещениях, предназначенных для размещения офисов, общепита и бытового обслуживания на праве собственности, обязаны предоставлять в ИФНС максимально актуальные сведения о доходах, скидках и льготах. Это позволит грамотно рассчитать налог на имущество организаций. Новшество существенно не отразится на деятельности компаний, поскольку затрагивает, по сути, лишь порядок предоставления необходимых сведений для последующего расчета налогов.

Оплата услуг ЖКХ станет производиться по новым тарифам

С июня претерпит изменение и сфера ЖКХ. Тарифы по оплате за коммунальные услуги будут рассчитываться по новым нормативам. Теперь расходы за общедомовые нужды ложатся на плечи управляющих компаний. Новые платежки должны решить проблему «непрозрачных» квитанций. Однако проверить это граждане смогут только после 1 июля, когда получат новые квитанции.

Отправка письма и посылки подорожает

«Почта России» с 3 июня устанавливает новые тарифы на письма и посылки. Стоимость отправки бандероли, простого или заказного письма можно найти на официальном сайте организации.

Отельеров обязали предоставлять в правоохранительные органы полную информацию о туристах

Ну и наконец, главное нововведение, которое касается непосредственно сочинцев и гостей курорта, - это усиление мер безопасности на время проведения Кубка конфедераций. Во время курортного сезона владельцев гостиниц и отелей обязали предоставлять в правоохранительные органы полную информацию о туристах, которые остановились у них на отдых. Таким образом, каждый заселяющийся гость должен пройти обязательную процедуру регистрации. В ином случае владельцы гостиниц рискуют быть оштрафованными на 750 тысяч рублей за каждого человека. Решившие не останавливаться в гостиницах, отелях, пансионатах, домах отдыха, кемпингах или турбазах, должны будут самостоятельно встать на учет в территориальных органах МВД в течение трех дней с даты приезда.