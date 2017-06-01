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В Сочи вводятся новые правила пребывания для иногородних граждан Данные нововведения будут действовать до 12 июля 2017 года

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В связи с проведением Кубка Конфедераций в Сочи, Москве, Санкт-Петербурге и Казани с 1 июня для иногородних граждан вводятся новые правила пребывания. Туристы, решившие не останавливаться в гостиницах, отелях, пансионатах, домах отдыха, кемпингах или турбазах, должны будут встать на учет в территориальных органах МВД в течение трех дней с даты приезда.

При обращении в правоохранительные органы, отдыхающие должны будут предоставить паспорт или свидетельство о рождении, заявление о регистрации по месту пребывания, подписанное собственником или нанимателем жилья, в котором остановился заявитель, и документ, являющийся основанием для временного проживания. Последним может считаться договор найма или заявление лица, предоставившего жилье. Плата за постановку на учет не взимается.

Иностранцам и лицам, не имеющим гражданство, необходимо обратиться в органы в течении суток с момента прибытия в Сочи. Прием граждан по вопросу временной регистрации будет осуществляться в отделе по вопросам миграции городского УВД по адресу ул. Советская, 4.

Данные требования будут действовать с 25 мая по 25 июля 2018 года — уже не только в этих городах, но и в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Калининграде.

Стоит отметить, что в обычное время на регистрацию по месту пребывания отводятся 90 дней.