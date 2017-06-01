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Полицейские задержали сочинца, пытающегося расплатиться фальшивыми купюрами Сотрудниками полиции изъято 74 поддельные денежные купюры номиналом тысяча и пять тысяч рублей

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«В дежурную часть УВД по городу Сочи поступило сразу несколько сообщений от предпринимателей и работников торговой сферы о том, что при пересчете выручки ими обнаружены купюры, вызывающие сомнение в подлинности, - сообщили подробности в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили возможную причастность к сбыту поддельных денег 20-летнего местного жителя».

Поймать молодого человека на сбыте поддельных денег стражам порядка удалось в одном из магазинов курорта. Вначале сочинец за «фальшивку» купил овощи, а спустя несколько минут в другой торговой точке поддельной тысячей расплатился за пиво и сигареты, где и был задержан оперативниками ОЭП и ПК УВД по г. Сочи.

В отделе полиции подозреваемый пояснил, что фальшивые деньги ему передал знакомый с целью размена в мелкорозничных торговых точках. В тот же день, предполагаемый организатор сбыта фальшивок – ранее неоднократно судимый 44-летний местный житель был задержан.

В его квартире полицейские обнаружили и изъяли 74 денежные купюры номиналом тысяча и пять тысяч рублей с признаками подделки. Проведенная экспертиза установила, что все изъятые купюры являются поддельными.

В настоящие время в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По данному факту СУ УВД по городу Сочи возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Ведется следствие. Полицейские устанавливают дополнительные факты противоправной деятельности подозреваемых.