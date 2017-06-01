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Сочинские выпускники 11 классов завтра сдадут ЕГЭ по математике уровня «Профи» Обеспечивать организацию и проведение экзамена будут более 500 педагогических работников

Автор фото: http://www.gorodkovrov.ru

Продолжается государственная аттестация выпускников сочинских школ. 2 июня 2017 года будет проводиться обязательный экзамен по математике в форме и по материалам ЕГЭ – математика профильного уровня. Обеспечивать организацию и проведение экзамена будут более 500 педагогических работников, среди которых педагоги – организаторы ППЭ, сотрудники УВД, обеспечивающие охрану и соблюдение правопорядка на пунктах проведения экзаменов, медицинские работники, технические специалисты.

«Впервые ЕГЭ по математике был разделен на два уровня: базовый и профильный в 2015 году. Выпускники могли выбрать любой из этих уровней либо сдавать оба. Базовый уровень математики было рекомендовано выбрать тем выпускникам, кому этот экзамен необходим только для получения аттестата. А профильный - для поступления в вуз», - напоминают в пресс-службе администрации Сочи.

В 2017 году в городе Сочи ЕГЭ по математике на профильном уровне планируют сдавать 1036 выпускников.

Для проведения ЕГЭ по математике профильного уровня в городе Сочи будут работать 9 пунктов проведения экзамена на базе школ:

- в Центральном районе: гимназии №№ 8, 15, СОШ № 7, 10;

- в Хостинском районе: гимназии № 9;

- в Адлерском районе: СОШ №№ 25, 53,

- в Лазаревском районе: СОШ №№ 75, 78.

Все экзамены в форме ЕГЭ начинаются в 10.00 часов утра по московскому времени. Выпускникам требуется явиться в ППЭ следует не позднее 9.00 часов утра. При себе необходимо иметь:

- документ, удостоверяющий личность (оригинал);

- гелевую или капиллярную ручку с черными чернилами;

- можно взять линейку, не имеющую формул, для выполнения заданий.

На пунктах проведения экзаменов в форме ЕГЭ участникам ЕГЭ запрещено иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации.

За нарушение указанных требований участник ЕГЭ будет удален с экзамена. В случае удаления или аннулирования результатов экзаменов в форме и по материалам ЕГЭ пересдать экзамены в текущем году будет невозможно, поэтому настоятельно рекомендуем соблюдать процедуру проведения экзамена в соответствии с установленными правилами.