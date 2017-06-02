Информация о плановых отключениях электроэнергии на 2 июня

2 июня с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): с/т «Арго»

2 июня с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Изобильная №2/28

2 июня с 09.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в селе Россия ул.Урицкого, ул.Цимлянская

2 июня с 05.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ООО «Югстрой»; ЖСТ «Агро» по ул. Фабрициуса (частично), с/т «Агро» № 287/1; ул.Севастьянова (частично); ул.Водораздельная (частично);

СТО «Агро» уч. 46/2, ул. Коммунальная №43

2 июня, 3 июня с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Театральная №№ 4, 4а, 6а, 6/4; ул.Пионерская №№2,4,6; ул.Комсомольская №№1а, 6а

2 июня с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в селе Каштаны ул.Михайловская, ул.Мичурина (с/о «Родничок»), в селе Красная Воля ул.Володи Ульянова (частично), в селе Хлебороб ул.Володарского, ул.Центральная, ул.Шаумяна

2 июня с 09.00 до 12.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в поселке Дагомыс Батумское шоссе (частично)

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52