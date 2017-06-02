Три крупных спальных района Сочи сегодня остались без холодной воды
Из-за проведения ремонтных работ примерно на 10 часов без воды останутся три крупных спальных района города
- с 9 до 19 часов будут проводиться работы водоводе диаметром 300 мм по улице Ульянова в Адлере. На это время холодного водоснабжения останутся улицы Ленина, Молокова, Ульянова, Свердлова, Садовая, Кирова, Демократическая.
- с 9 до 20 часов будут проводиться ремонтные работы на водоводе диаметром 200 мм по улице пасечной. На это время без холодного водоснабжения останутся улицы Виноградная, Донская, Политехническая, Инжирная, Пирогова, Госпитальная, Тельмана, Пасечная, Гончарова, переулки Донской и Чехова, сообщает пресс-служба «Сочиводоканала».