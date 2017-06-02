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В Международном аэропорту Сочи открывается ещё один прямой рейс Авиакомпания «РусЛайн» будет обслуживать данные рейсы

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На время курортного сезона города России, как правило, «становятся ближе» к Олимпийской столице: открывается всё больше прямых рейсов. С завтрашнего дня из Сочи до Тамбова можно будет долететь без пересадок всего за 2 часа. Рейсы будут регулярными до конца летнего сезона.

Самолёты CRJ 200 с пятьюдесятью пассажирами будут вылетать из Международного аэропорта Сочи каждую среду в 15:00, и каждую субботу в 11:50, сообщает пресс-служба «Базэл Аэро».