Молодого мужчину увезли в реанимацию, где он скончался, не приходя в сознание

В Краснодарском крае подросток застрелил свою маленькую сестрёнку Но наказание за это понесёт их отец

Автор фото: Первый Тульский

34-летнему жителю города Лабинска выдвинули обвинение в причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст.109 УК РФ). Из-за нерадивости мужчины погибла его 6-летняя дочь.

Согласно информации следствия, 25 декабря 2016 года в 8 утра обвиняемый взял своих двух несовершеннолетних детей вместе с собой на прогулку в лес. При этом он захватил два охотничьих ружья. На перегоне станции Курганская – Лабинск он и вовсе отдал заряженное оружие 14-летнему сыну, а сам с дочерью спустился по насыпи железнодорожного пути к реке Кукса. В тот момент, когда они стали подниматься обратно, сын нечаянно выстрелил и попал в сестру. Девочка умерла на месте, не приходя в себя.

Теперь мужчине предстоит ответить за свои непредусмотрительные действия. Уголовное дело по данному факту уже передано прокурору для утверждения обвинительного заключения, сообщает пресс-служба Южного СУT СК России.