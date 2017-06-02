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Сочинский курорт «Имеретинский» посвятит летний сезон экологии и спорту (ФОТО) Лето на курорте началось с двух крупных международных соревнований – Oceanman и Ironstar - и любительской спартакиады













Курорт «Имеретинский» в честь Года экологии в России посвятит летний сезон 2017 года экологии, спорту и здоровому образу жизни. Лето на курорте началось с двух крупных международных соревнований – массовых заплывов в открытой воде Oceanman и «полужелезного» триатлона Ironstar (плавание на дистанцию 1,93 км, велогонка 90 км, бег 21,1 км). Кроме того, на курорте стартовала любительская спартакиада, в рамках которой проходят турниры по волейболу, стрит-болу и мини-футболу.

В течение всего лета ежедневно с 9:00 утра на всех открытых площадках курорта, у бассейнов и на пляжах будут проводиться тренировки по йоге, пилатесу, аквааэробике, танцам, подвижные игры для взрослых и детей под руководством профессиональных тренеров. На территории пляжного клуба «Имеретинский» каждый день будут проходить турниры по волейболу, футболу, бадминтону и петанку. А в акватории яхтенного порта «Имеретинский» − регаты, морские прогулки, занятия сап-серфингом и вейкбордингом, здесь научат управлять яхтой и парусным катамараном.

В июне «Имеретинский» присоединится к всероссийскому экомарафону «360 минут»: сотрудники курорта вместе с Еленой Летучей займутся благоустройством парка «Южные культуры» и высадят в нем цветы и деревья.

Этим летом на курорте «Имеретинский» откроется новая территория для бега и велопрогулок, три новых бассейна в дополнение к 16 существующим, скейтпарк и детский автодром, вейкборд и серфинг-станции. Уже работают установка искусственной волны для серфинга и детский веревочный парк. Всего на курорте «Имеретинский» в течение сезона будут действовать около 20 детских, спортивных и культурных площадок.

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