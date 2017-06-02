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«Сделано на Кубани». Сочинскую продукцию защитят от подделок Губернатор Краснодарского края объявил об официальном запуске нового товарного знака

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Глава региона Вениамин Кондратьев вчера в ходе XXI Петербургского международного экономического форума объявил об официальном запуске нового товарного знака «Сделано на Кубани».

«Кубань делает акцент на переработку сырья, мы стараемся максимально доводить продукт до конечного потребителя, на полки магазинов. И, конечно, мы вынуждены защищать, что производим. Товарный знак «Сделано на Кубани» позволит защитить не только кубанскую продукцию, но и кубанского сельхозпроизводителя от подделок. «Сделано на Кубани» - это прежде всего гарантия того, что товар качественный, действительно произведен в крае и отвечает всем требованиям, в том числе экологической безопасности», — подчеркнул глава региона.

На Черноморское побережье Краснодарского края ежегодно едут миллионы туристов, которые попробовав продукцию один раз, ищут ее затем на прилавках своих городов. С появлением яркой эмблемы, лучшие кубанские товары легче будет найти на полках супермаркетов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.