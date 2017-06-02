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В Сочи завтра перекроют движение автотранспорта (подробная схема) Изменится также схема движения автобусов и маршруток

















В Сочи вновь стартует международный турнир «Ironstar», который откроет новый сезон триатлона в России. В связи с проведением соревнования на дорогах курорта вводится ограничение движения транспорта. Ограничения будут действовать на дорогах в направлении от Имеретинского курорта к Красной Поляне с 7:00. Движение автомобилей запретят до 15:00 и 17:00 на различных участках.

Кроме этого, с 7:00 до 17:00 изменится схема движения общественного транспорта:

Маршруты №№57к, 135 будут осуществлять движение по ул. Каспийская со съездом в Олимпийский парк по ул. Триумфальная.

Маршрут №125с будет осуществлять движение по дороге М27 со съездом в Олимпийский парк по ул. Чемпионов минуя Олимпийский проспект.

На период изменения схемы движения на маршрутах исключены следующие остановки: Сочи Парк, Фишт, Арена, Шайба, ЛД «Большой», Медиацентр, Жилые дома.

«В соревнованиях примут участие более тысячи человек. Старт будет дан для двух дистанций - спринтерской (0.75 км плавание, 20 км велогонка, 5 км бег) и «полужелезной» (1.93 км плавание, 90 км велогонка, 21.1 км бег). Поддерживать участников будут более 5 тысяч болельщиков и около 300 волонтеров. Таким образом за счет наличия короткой и длинной дистанций в соревнованиях могут принять участие как новички, так и опытные спортсмены. Также есть формат эстафеты, когда этапы триатлона распределяются между членами команды», - сообщает пресс-служба администрации Сочи.