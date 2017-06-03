В горах Сочи четвертый день ищут пропавшего спасателя На месте схода оползня работает более 40 человек

Автор фото: пресс-служба ЮРПСО

Группа спасателей сегодня продолжила осмотр места схода оползня, где 30 мая пропал сотрудник курорта «Горная Карусель». 31 мая работы на месте были прекращены из-за непогоды и угрозы движения грунта, поиски велись только с помощью беспилотной авиации, но успеха не принесли.

«2 июня группировка спасателей продолжила осмотр места схода оползня. Всего к работам привлечено более 40 человек, - сообщают в пресс-службе ЮРПСО. - На месте происшествия работают спасатели ЮРПСО МЧС России, сотрудники «Горной Карусели», а также спасатели «Кубань-СПАС» и Южного конно-кинологического центра. Всего к работам привлечено более 40 человек».

Специалисты при помощи металлоискателей обнаружили под грунтом скопления металла и начали разбор завалов, работает кинологический расчет. Несмотря на то, что склон относительно стабилизировался, продолжается периодическое падение камней. Для организации максимально безопасного проведения операции, в нескольких точках выше по склону дежурят наблюдатели. На данный момент пропавший не обнаружен, поиски продолжаются.

Напомним, ЧП произошло 30 мая 2017 года. 37-летний мужчина вместе с коллегами отправился на помощь туристам в горах Сочи, где произошел оползень. Всех удалось спасти и спустить, однако сам спасатель так и не вернулся. Сегодня спасатели ЮРПСО продолжили поиски пропавшего 30 мая сотрудника горнолыжного курорта. Место схода оползня осматривают с воздуха при помощи беспилотной техники. Вчера следственный комитет начал проверку по факту исчезновения спасателя в горах Сочи.