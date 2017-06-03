В горах Сочи четвертый день ищут пропавшего спасателя
Группа спасателей сегодня продолжила осмотр места схода оползня, где 30 мая пропал сотрудник курорта «Горная Карусель». 31 мая работы на месте были прекращены из-за непогоды и угрозы движения грунта, поиски велись только с помощью беспилотной авиации, но успеха не принесли.
«2 июня группировка спасателей продолжила осмотр места схода оползня. Всего к работам привлечено более 40 человек, - сообщают в пресс-службе ЮРПСО. - На месте происшествия работают спасатели ЮРПСО МЧС России, сотрудники «Горной Карусели», а также спасатели «Кубань-СПАС» и Южного конно-кинологического центра. Всего к работам привлечено более 40 человек».
Специалисты при помощи металлоискателей обнаружили под грунтом скопления металла и начали разбор завалов, работает кинологический расчет. Несмотря на то, что склон относительно стабилизировался, продолжается периодическое падение камней. Для организации максимально безопасного проведения операции, в нескольких точках выше по склону дежурят наблюдатели. На данный момент пропавший не обнаружен, поиски продолжаются.
Напомним, ЧП произошло 30 мая 2017 года. 37-летний мужчина вместе с коллегами отправился на помощь туристам в горах Сочи, где произошел оползень. Всех удалось спасти и спустить, однако сам спасатель так и не вернулся. Сегодня спасатели ЮРПСО продолжили поиски пропавшего 30 мая сотрудника горнолыжного курорта. Место схода оползня осматривают с воздуха при помощи беспилотной техники. Вчера следственный комитет начал проверку по факту исчезновения спасателя в горах Сочи.