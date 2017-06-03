«Новая Волна» вновь переезжает Анатолий Пахомов назвал адрес постоянной «прописки» музыкального конкурса

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«У нас на старте два мероприятия – это Кубок Конфедераций и Новая Волна, которая в этом году скорее всего поменяет адрес и будет не здесь, в Центральном районе на северном моле, а передислоцируется в Олимпийский парк, где открываются просторы, где море, горы, снег, все вместе. Это будет замечательный фестиваль, и прописка уже на все время будет там», – отметил глава Сочи Анатолий Пахомов, выступая с речью на конференции «Будущее регионального радио».

Престижный международный конкурс молодых исполнителей, являющийся одним из самых ярких событий года, переехал из латвийской Юрмалы в Сочи в 2015 году. Позже Игорь Крутой признался, что Олимпийская столица по энергетике, по насыщенности и по отношению людей идеально подошла для фестиваля. В этом году конкурс молодых исполнителей популярной музыки пройдет с 8 по 14 сентября в концертном зале New Wave Hall. В рамках подготовки к конкурсу состоялись отборочные туры. Из 96 претендентов в финал вышли 15 молодых исполнителей.