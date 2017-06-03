Впервые в Краснодаре Павел Астахов поделится секретами юридической безопасности
Помните старую шутку: «Незнание закона не освобождает от ответственности, а вот знание – вполне».
В каждой шутке есть доля правды: знание закона и умение работать в соответствии с законодательством, действительно, способно избавить от проблем с правоохранительными органами и с партнерами по бизнесу.
Зачастую, целью проведения проверки со стороны государства является поиск нарушений деятельности компании, чтобы был повод для остановки деятельности компании, и нередко такие проверки проводятся по инициативе конкурентов.
КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СВОЙ БИЗНЕС?
ВПЕРВЫЕ! Известный российский адвокат, телеведущий, писатель - Павел Астахов лично расскажет, как защитить Ваш бизнес от злоупотреблений и неправомерных действий контролирующих органов и не допустить огромных финансовых и репутационных потерь, которые могут быть вызваны остановкой деятельности компании.
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