Очередные разборки на курорте чуть не закончились трагически

Данные нововведения будут действовать до 12 июля 2017 года

Впервые в Краснодаре Павел Астахов поделится секретами юридической безопасности Мастер-класс для многих станет открытием! Он подготовит Вас к разным ситуациям не только морально, но и инструментально

Помните старую шутку: «Незнание закона не освобождает от ответственности, а вот знание – вполне».

В каждой шутке есть доля правды: знание закона и умение работать в соответствии с законодательством, действительно, способно избавить от проблем с правоохранительными органами и с партнерами по бизнесу.

Зачастую, целью проведения проверки со стороны государства является поиск нарушений деятельности компании, чтобы был повод для остановки деятельности компании, и нередко такие проверки проводятся по инициативе конкурентов.

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СВОЙ БИЗНЕС?

ВПЕРВЫЕ! Известный российский адвокат, телеведущий, писатель - Павел Астахов лично расскажет, как защитить Ваш бизнес от злоупотреблений и неправомерных действий контролирующих органов и не допустить огромных финансовых и репутационных потерь, которые могут быть вызваны остановкой деятельности компании.

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