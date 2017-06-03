За обманутых сочинских дольщиков ответит лично глава Кубани Вениамин Кондратьев

По распоряжению Дмитрия Медведева решение проблем «долгостроев» напрямую повлияет на рейтинг губернаторов
За обманутых сочинских дольщиков ответит лично глава Кубани Вениамин Кондратьев
Автор фото: http://yugtimes.com

Реализация мер по защите прав обманутых дольщиков в 2017 году станет одним из главных показателей эффективности работы губернаторов в регионах. Более того, решение проблем с «долгостроями» также ложиться на плечи главы края и будет серьезно влиять на его рейтинг. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Согласно документу, оценка эффективности региональной власти будет формироваться на основе отчетов с указанием показателей соотношения количества договоров долевого участия в проблемных объектах к общему количеству договоров, которые ежеквартально требуется направлять в Минстрой.

До 1 августа в каждом регионе должны быть разработаны и утверждены планы-графики («дорожные карты») по работе с решением проблем обманутых дольщиков. В плане должны быть перечень проблемных объектов, количество обманутых дольщиков, перечень недобросовестных компаний. Также необходимо будет указать, какие меры законодательного, организационного и финансового характера планируется предпринять, и какие результаты от этого ожидаются. В свою очередь, все отчеты из субъектов федерации будут обрабатываться в Минстрое, после чего их будут направлять в правительство. Ответственными за реализацию «дорожных карт» назначаются заместители губернаторов, - говорится в распоряжении.

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Теги: новости Сочи обманутые дольщики дорожные карты