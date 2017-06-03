За обманутых сочинских дольщиков ответит лично глава Кубани Вениамин Кондратьев По распоряжению Дмитрия Медведева решение проблем «долгостроев» напрямую повлияет на рейтинг губернаторов

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Реализация мер по защите прав обманутых дольщиков в 2017 году станет одним из главных показателей эффективности работы губернаторов в регионах. Более того, решение проблем с «долгостроями» также ложиться на плечи главы края и будет серьезно влиять на его рейтинг. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Согласно документу, оценка эффективности региональной власти будет формироваться на основе отчетов с указанием показателей соотношения количества договоров долевого участия в проблемных объектах к общему количеству договоров, которые ежеквартально требуется направлять в Минстрой.

До 1 августа в каждом регионе должны быть разработаны и утверждены планы-графики («дорожные карты») по работе с решением проблем обманутых дольщиков. В плане должны быть перечень проблемных объектов, количество обманутых дольщиков, перечень недобросовестных компаний. Также необходимо будет указать, какие меры законодательного, организационного и финансового характера планируется предпринять, и какие результаты от этого ожидаются. В свою очередь, все отчеты из субъектов федерации будут обрабатываться в Минстрое, после чего их будут направлять в правительство. Ответственными за реализацию «дорожных карт» назначаются заместители губернаторов, - говорится в распоряжении.