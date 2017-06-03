Планируем выходные в Сочи: чем заняться на курорте 03-04 июня В этот уикенд сочинцы смогут бесплатно научиться кататься на лонгборде и принять участие в фестивале красок COLORFEST

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Вот и наступило долгожданное лето. Многие уже находятся в предвкушении жарких дней и с нетерпением примеряют летний гардероб. Пора открывать летний сезон красочных развлечений. Улетный отрыв ждет сочинцев и гостей курорта на фестивале красок COLORFEST «Цветной Сочи», который состоится 3 июня в 15.00 на пляже «Ривьера». Организаторы мероприятия обещают идеальное сочетание веселья и отдыха с массовым запуском светошариков, фризби, яркими выступлениями Dj's, cover-групп, POP/RAP – исполнителей, розыгрышами и конкурсами.

Тех, кто планирует провести выходные в Олимпийском парке профессиональные тренеры бесплатно научат кататься на лонгборде. Занятия проходят каждую субботу в 19:00 в Олимпийском парке под руководством гуру лонгбординга Степана Артемьева. Место сбора - сразу за скейт-парком. Группы: новички и продвинутая группа. Наличие лонгборда необязательно. На месте можно взять тестовую доску (для этого потребуется паспорт).

Ярые спортивные болельщики могут посетить международный турнир «Ironstar», который откроет новый сезон триатлона в России. В соревнованиях примут участие более тысячи человек. Старт будет дан для двух дистанций - спринтерской (0.75 км плавание, 20 км велогонка, 5 км бег) и «полужелезной» (1.93 км плавание, 90 км велогонка, 21.1 км бег). В эстафете на дистанции «спринт» примет участие известный телеведущий и шоумен Михаил Шац. Для него это будет дебют в триатлоне. Вместе с известным юмористом на старт выйдет телеведущий Андрей Бочаров. А на велогонке в звездной эстафете выступит нападающий ХК «Сочи» Иван Захарчук, который проедет 20 км.

На следующий день «Сочи Парк» приглашает фанатов группы «Каста», выступление которой состоится в рамках фестиваля уличных стилей «Южная столица». Концерт намечен на 4 июня 20:00.

В эти выходные насыщены и культурными мероприятиями. В залах Сочинского художественного музея пройдет выставка немецких художников «Экспресс Баден-Баден Сочи». С 3 по 14 июня посетители смогут увидеть картины профессиональных и начинающих художников, членов Арт-клуба «ЦайтКунст» Баден-Бадена: Ольги Давид, Эльки Эммы Эдингер, Андрея Кнак, Ирис Россол, Розы Вега, Андреасa Эвертa, Силки Герфен, Юргена Гласстеттерa, Клаусa Оденвальдa и Беаты Сехон.

3 июня на территории «Сочи Гранд Марина» пройдет благотворительный праздник, посвященный Международному дню защиты детей. Гостей ждет гала-концерт участников фестиваля «Парад Талантов», благотворительная ярмарка, розыгрыши, шоу мыльных пузырей, различные конкурсы и мастер-классы. Малыши примут участие конкурсе «Маленькая мисс и мистер «Буревестник». Участникам предстоит рассказать о своих увлечениях и мечтах в рамках традиционной «визитки», показать мастерство в искусстве танца, пения или чтения стихов. Маленьких гостей угостят мороженым. В завершении праздника в небо будут запущены воздушные шары с пожеланиями здоровья всем детям.

В Зале органной и камерной музыки им. Дебольской 3 июня, 17:00 прозвучит «Музыка Германии». В рамках серии концертов органной музыки «Музыка соборов Европы» слушатели смогут познакомиться с произведениями Брунса, Баха, Брамса, Вьерна и других представителей европейской культуры. За пультом органа будет находиться Михаил Павалий, и сами концерты проведет известный музыковед с историческим образованием Ирина Клюжина.

А в воскресение, 4 июня, 17:00, те же исполнители дадут концерт «Век великих свершений».