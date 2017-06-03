Сочинцам предложили выбрать туристический бренд страны Россияне, неравнодушные к будущему отечественного туризма, могут проголосовать за своего «фаворита» в Интернете

Автор фото: http://tourbrand.russia.travel

В конце января Ассоциация брендинговых компаний России совместно с Ростуризмом представила в Москве двадцать две лучшие концепции туристического бренда России, над которыми специалисты работали с сентября прошлого года. Из них экспертный совет, в который вошли заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко, заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации, пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, Генеральный секретарь Всемирной туристской организации (ЮНВТО) Талеб Рифаи, эксперт в области брендинга и международного продвижения Хуан Карлос Беллосо (Испания), отобрал 10 претендентов на победу. Финальный выбор предстоит сделать самим россиянам.

«Какие ассоциации возникают у иностранца, когда он слышит о России? Каков он - образ твоей страны в глазах туриста? Будет ли этот образ правдивым и привлекательным, ярким и запоминающимся, точным и цепляющим, сегодня зависит от каждого из нас. На ваш суд вынесено десять концепций, претендующих на звание турбренда России, каждая из которых демонстрируется в виде описания ее идеи, слогана и визуального образа. Ваша задача — ознакомиться с каждой из концепций и выбрать ту, которая наилучшим образом раскрывает уникальные черты России как привлекательного направления для отдыха и путешествий. Голосуй за туристический бренд России. Сделай свой выбор!», - выступили с призывом организаторы всероссийского конкурса.

По результатам народного голосования будет выбрано три концепции, набравшие наибольшее количество голосов. После чего жюри подведет итоги и выберет победителя из тройки финалистов, концепция которого ляжет в основу дальнейшей работы по созданию и развитию туристического бренда России.

Голосование продлится до 15 августа 2017 года.

Россияне, неравнодушные к будущему отечественного туризма, смогут проголосовать за своего «фаворита» на официальном сайте конкурса.