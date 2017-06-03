Сочинский «Фишт» сменил «владельца» Стадион уже начал работу в режиме чемпионата мира

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Все стадионы Кубка конфедераций перешли в управление оргкомитета в управление Международной федерации футбола (ФИФА) и оргкомитета «Россия-2018».

«На всех стадионах Кубка конфедераций уже работает режим чемпионата мира, ФИФА и оргкомитет приступают к работе. Все идет последовательно, есть четкие графики - например, волонтеры уже на стадионах, а телевизионщики зайдут туда 8 июня. На каждом стадионе начинают работать операционные штабы, а вход на территорию арен осуществляется только по аккредитациям», - приводит слова вице-премьера РФ, председателя оргкомитета "Россия-2018" Виталия Мутко ТАСС.