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Сочинцев научат оформлять стены в стиле граффити Мастер-класс по современному и яркому виду искусства проходит в эти выходные в Олимпийском парке

Автор фото: https://www.sochiadm.ru

Граффити — современное уличное искусство, которое пришло к нам из США, но стало популярным во всем мире. Все чаще мы встречаем граффити в окружающем нас городе. Кто-то считает это вандализмом, а кто-то настоящим искусством, которое позволяет создавать уникальные картины, используя стены вместо привычного всем холста или бумаги.

В эти выходные сочинцы и гости курорта смогут посетить мастер-класс по граффити. Его в «Сочи Парке» проводит известный художник Анатолий Акуе.

«Граффитист Акуе известен эффектными экспериментами со стилем и техникой. Его работы можно увидеть на стенах зданий в разных городах России. Самой крупной работой художника является произведение под названием «Переоценка», созданное для Музея стрит-арта в Санкт-Петербурге», - рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

Во время мастер-класса наставник на глазах у зрителей создаст произведение уличной живописи совместно с сочинским проектом «Valgalo cоmpany» и гостями парка.

Для творческих занятий установлено 25 щитов общей площадью 100 квадратных метров