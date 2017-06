Эмир Кустурица после автоаварии не поменял планы приехать в Сочи Концерт режиссера пройдет в рамках XII Международного железнодорожного бизнес-форума «Стратегическое партнерство 1520»

Автор фото: http://nsn.fm

«Сербская фолк-группа The No Smoking Orchestra во главе с режиссером Эмиром Кустурицей все же выступит в Москве и в Сочи, невзирая на то, что накануне ее всемирно известный руководитель попал в ДТП. Машина поздно вечером 2 июня слетела с дороги, к счастью, все обошлось.7 июня он будет в Сочи, где сыграет для гостей Международного железнодорожного бизнес-форума «Стратегическое партнерство 1520», - сообщил продюсер группы Мирко Раденович.

Авария произошла в Сербии на дороге между Чачаком и Белградом. Кустурица находился на пассажирском сидении автомобиля марки Mercedes. Водитель не справился с управлением, и машина вылетела в кювет.

62-летний Эмир Кустурица дважды удостаивался «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля — за фильмы «Папа в командировке» и «Андерграунд». Последняя его картина, «По млечному пути» с Моникой Беллуччи, вышла в январе 2017 года. В ней он выступил в качестве режиссера и актера. Кустурица также снялся в таких лентах, как «Вдова с острова Сен-Пьер», «Хороший вор», «Клубничка в супермаркете» и «Пеликан».

В фолк-группе The No Smoking Orchestra, на счету которой более десяти пластинок, Кустурица играет на гитаре.