Внедрение электронных трудовых книжек в Сочи начнется с 2018 года По мнению Ольги Голодец, эта услуга на рынке труда в России очень востребована

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Поэтапная замена бумажных трудовых книжек электронными может начаться уже в следующем году.

«Я надеюсь, что эту систему, эту опцию мы предоставим с 1 января 2018 года. Сегодня Минтруд очень активно на эту тему работает. Здесь разные позиции у работодателей, у профсоюзов, но я надеюсь, что мы все-таки придем к консенсусу . И если нам удастся достичь согласия, мы сможем эту опцию предоставить уже с 1 января», - рассказала вице-премьер Ольга Голодец в интервью РБК в рамках Петербургского международного экономического форума-17.

По утверждению вице-премьера электронные трудовые книжки станут очень востребованными в России.

«В случае перехода на электронное делопроизводство сведения о трудовой деятельности граждан можно будет получить точно так же, как сегодня возможно получать разные справки по запросу в электронном виде с помощью защищенной электронной подписи», заключила Ольга Голодец.