Озвучены новые версии массовой гибели дельфинов в акватории Черного моря Возможные причины смерти морских млекопитающих назвали абхазские ученые

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Массовый выброс дельфинов на берег курортных городов Краснодарского края начался в апреле. Всего зафиксировано около семидесяти подобных случаев. Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку по фактам смертей животных и назначила экспертизы морской воды и тел дельфинов. Четыре случая гибели морских животных за последний месяц зафиксированы также в Абхазии. Пока внятной версии представлено не было. Появившаяся в интернете фотография с мертвым, измазанным нефтью дельфином, дала повод грешить на загрязнение моря нефтепродуктами. В качестве возможных причин назывались: работа сонаров, оживленное судоходство, аномальные магнитные бури, подземные толчки.

Свою версию агентству Sputnik рассказали заместитель председателя Госкомитета по экологии и охране природы Абхазии Мурман Соломко и директор Института экологии АНА Роман Дбар.

«Случаи массовой гибели морских млекопитающих связаны с тем, что дельфины во время штормов теряют ориентацию в пространстве, их укачивает, и они выбрасываются на берег, считая, что плывут в сторону моря, - предполагает Мурман Соломко. - То животное, что мы видели в Галском районе, было еще детенышем. По нашему предположению, он умер от разрыва сердца, зацепившись за рыбацкую сеть. Маленький просто испугался».

Однако его коллега Роман Дбар настаивает на другой версии. По его мнению, причиной массовой гибели морских животных в акватории Черного моря является военный флот.

«Ничто, кроме военно-морского флота, не может привести к такому количеству смертей дельфинов, - поясняет директор Института экологии АНА. – Военные на кораблях и подводных лодках используют мощную ультразвуковую аппаратуру, от которой дельфины в прямом смысле сходят с ума и выбрасываются на берег, ничего не понимая».

По мнению ученого, дельфины также часто гибнут, запутавшись в рыбацких сетях. «Тела таких дельфинов легко опознать – у них срезан плавник на спине, — добавляет Дбар. – Дельфины запутываются в сети плавниками, рыбаки, чтобы не тратить времени на выпутывание захлебнувшегося животного из сети, срезают плавник и выбрасывают тушу в море».