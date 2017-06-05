Шторм или штиль? Прогноз на сегодняшний день

Данные нововведения будут действовать до 12 июля 2017 года

В Сочи электропоезд насмерть сбил туриста из Кемеровской области Трагедия на железной дороге не повлияла на график движения других поездов

Автор фото: http://www.teleport2001.ru

Трагический случай произошел вчера утром на необорудованном железнодорожном переезде «Адлер – Хоста» в районе пансионата «Бургас». Отдыхающий из Кемеровской области, направляясь на пляж, был сбит «Ласточкой» при пересечении железнодорожного полотна. 29-летний пострадавший с многочисленными травмами был доставлен в одну из городских больниц, где чуть позже скончался.

«Увидев человека на железнодорожных путях, машинист стал сигналить, но мужчина никак не отреагировал, - сообщили в пресс-службе городского линейного управления МВД на транспорте. - Несмотря на экстренное торможение, трагедии избежать не удалось. Движения поездов продолжается согласно установленному графику».