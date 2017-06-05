Кто сегодня в Сочи останется без света: полный список улиц

Данные мероприятия призваны обеспечить надежное электроснабжение
Кто сегодня в Сочи останется без света: полный список улиц
Автор фото: http://sadsha.ru

В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение

5 июня  с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в поселке Лоо  ул.Декабристов,  ул.Бризоваяул.Мартовская, в поселке Горный Воздух ул.Декабристовул.Таганрогская

5 июня с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка):в селе Верино ул.Веринская, в селе Верхне-Николаевское ул.Мостоваяул.Междуреченскаяул.Кузнечнаяул.Заречнаяул.Николаевскаяул.Тульскаяул.10 лет Октябряул.Псебайскаяпереулок Западный, с/т «Знание», с/т «Кооператор», переулок Кузнечный, асфальтобитумный завод

5 июня с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Кипарисовая

5 июня с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Юбилейная, ул.Абазинка

5 июня, 6 июня с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Железнодорожная (жилые дома и столовая санатория «Кавказ»

5 июня  с 08.00 до 17:00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в поселке Дагомыс ул.Армавирская (частично)

5 июня  с 08.00до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в селе  Молдовка  ул. Брянская, с/т «Связист»; в с/х «Россия»  ул.Урицкогоул.Цимлянскаяул.Таврическая

5 июня с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): наул.Пластунской ООО «Мир электроники»; ЖСТ «Велена»; корпус СГУ; ул.Роз №117 (офисы)
Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52

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Теги: новости Сочи отключение света