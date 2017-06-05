В праздничный день горно-туристический центр «Газпром» предоставит бесплатные билеты

Шторм или штиль? Прогноз на сегодняшний день

Данные нововведения будут действовать до 12 июля 2017 года

Кто сегодня в Сочи останется без света: полный список улиц Данные мероприятия призваны обеспечить надежное электроснабжение

Автор фото: http://sadsha.ru

В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение

5 июня с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в поселке Лоо ул.Декабристов, ул.Бризовая, ул.Мартовская, в поселке Горный Воздух ул.Декабристов, ул.Таганрогская

5 июня с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка):в селе Верино ул.Веринская, в селе Верхне-Николаевское ул.Мостовая, ул.Междуреченская, ул.Кузнечная, ул.Заречная, ул.Николаевская, ул.Тульская, ул.10 лет Октября, ул.Псебайская, переулок Западный, с/т «Знание», с/т «Кооператор», переулок Кузнечный, асфальтобитумный завод

5 июня с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Кипарисовая

5 июня с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Юбилейная, ул.Абазинка

5 июня, 6 июня с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Железнодорожная (жилые дома и столовая санатория «Кавказ»

5 июня с 08.00 до 17:00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в поселке Дагомыс ул.Армавирская (частично)

5 июня с 08.00до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в селе Молдовка ул. Брянская, с/т «Связист»; в с/х «Россия» ул.Урицкого, ул.Цимлянская, ул.Таврическая

5 июня с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): наул.Пластунской ООО «Мир электроники»; ЖСТ «Велена»; корпус СГУ; ул.Роз №117 (офисы)

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52