Шторм или штиль? Прогноз на сегодняшний день

Данные нововведения будут действовать до 12 июля 2017 года

В Олимпийском парке Сочи на две недели закроют все автомобильные парковки Добраться до места с 17 июня можно будет только на общественном транспорте (схема и подробное расписание маршрутов)

Автор фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи в связи с проведением Кубка конфедераций с 17 по 30 июня в Олимпийском парке закроют парковки. Добраться до места можно будет только на общественном транспорте. Количество «Ласточек» и рейсовых автобусов № 57, 57к, 100, 124с, 125с, 135 в дни турнира будет увеличено. В пиковые часы интервал их движения составит 5 минут. Увеличится и режим работы. В дни матчей общественный транспорт будет ходить до полуночи, сообщает пресс-служба администрации Сочи

Болельщики также смогут воспользоваться услугами дополнительных автобусов, отмеченных латинской буквой «S».

Шаттлы (S1 c 9 июня по 4 июля; S2 и S3 будут ходить только в дни матча):

№ S1 «Аэропорт Сочи – сан. Известия – панс. Светлана – ж/д вокзал Сочи»;

С 9 по 16 июня и 2,3,4 июля 2017 года будет работать с 6:00 до 24:00 часов; интервал движения 25 минут.

С 17 июня по 1 июля 2017 года будет работать с 5:00 до 03:05 часов; интервал движения 25 минут

№ S2 «ж/д вокзал Сочи – панс. Светлана – сан. Известия – ост. ж/д вокзал Олимпийский парк)»;

19 июня и 25 июня шаттлы будут ходить с 14:00 до 24:02 часов;

Интервал движение 2-5 минут.

21 июня и 29 июня шаттлы будут ходить c 17:00 до 03:02 часов;

Интервал движения 2-5 минут.

№ S3 «Аэропорт Сочи – ост. ж/д вокзал Олимпийский парк»;

19 июня и 25 июня шаттлы будет работать с 15:00 до 24:00 часов; интервал движения 3-8 минут.

21 июня и 29 июня шаттлы будет работать с 18:00 до 03:02 часов; интервал движения 3-8 минут.

Расписание маршрутов вывешены на остановках.

При наличии билета на игру и паспорта болельщика в дни матчей проезд до стадиона «Фишт» и обратно на маршрутах спортивных соревнований (57, 57к, 100, 124с, 125с, 135) будет бесплатным. Эти автобусы будут маркированы специальным знаком.

Организаторы просят прибывать на матчи заблаговременно – за 3-4 часа до начала. Это позволит комфортно пройти досмотр и вовремя попасть на стадион.

Въезд частного автотранспорта в Олимпийский парк и на прилегающею к нему территорию с 17 по 30 июня будет ограничен. Схема в приложении.

Для координации движения будет организованы транспортные фильтры (КПП) и соответственно будут закрыты для движения следующие улицы:

- Олимпийский проспект от улицы Чемпионов до улицы Триумфальная;

- проезд Триумфальный;

- улица Казачья от проезда Триумфальный до улицы Чемпионов;

- улица Журналистов от пункта досмотра грузового транспорта до улицы Триумфальной;

- улица Триумфальная от проезда Триумфальный до проспекта Олимпийский.

Чтобы снизить нагрузку на дороги Сочи в период Кубка Конфедераций будут работать ряд перехватывающих парковок, в том числе:

№ п/п Адрес парковки Вместимость, машиномест Ближайший остановочный пункт шаттла/жд транспорта 1 ул. Несербская, 1 100 ж/д вокзал «Сочи» /гостиница «Сочи» 2 Курортный проспект, 5 200 ж/д вокзал «Сочи» /гостиница «Сочи» 3 ул. Первомайская, 11 280 ж/д вокзал «Сочи» /гостиница «Сочи» 4 ул. Московская, 3 300 ж/д вокзал «Сочи» 5 аллея Челтенхема, 2а 220 ж/д платформа «Мацеста» 6 ул. Гудаутская/ ул. Ленина, 117 100 ж/д вокзал «Адлер» 7 ул. Ленина, 113 500 ж/д вокзал «Адлер»

Можно также воспользоваться услугами следующих парковок:

№ п/п Адрес Вместимость, машиномест Инфраструктура в радиусе пешеходной доступности Маршруты ГПТ Статус парковки 1 Виноградный переулок 2 100 оп ГПТ «Новая Заря» 9 маршрутов ГПТ до района фан-зоны Бесплатная 2 ул. Транспортная 2а 100 оп ГПТ «Краснодарское кольцо», оп ГПТ «Рынок Авангард» 13 маршрутов ГПТ до района фан-зоны Бесплатная 3 Новая Заря 7а (ТДЦ Моремолл) 1000 оп ГПТ «Техникум», оп ГПТ «МТРК Моремолл» 1 маршрут ГПТ до района стадиона, 7 маршрутов ГПТ до района фан-зоны Бесплатная 4 Пересечение Курортного пр. и ул. Яна Фабрициуса 100 оп ГПТ «Санаторий Яна Фабрициуса» 2 маршрута ГПТ до района стадиона и фан-зоны Бесплатная 5 Курортный проспект,83 ФГУ «Объединенный санаторий «РУСЬ (Авангард)» 72 оп ГПТ «Санаторий Яна Фабрициуса» 2 маршрута ГПТ до района стадиона и фан-зоны Бесплатная 6 Ул. Ленина,156 ТК «Апельсин» 60 оп ГПТ «Апельсин» 2 маршрута ГПТ до района стадиона и фан-зоны Бесплатная 7 Ул. Приреченская,2/5 Гипермаркет «Магнит» 500 оп ГПТ «Птицефабрика» 6 маршрутов ГПТ до района стадиона и фан-зоны Бесплатная

На стадионе «Фишт» в Сочи 19 июня встретятся сборные Австралии и Германии. 21 июня Мексика сыграет против Новой Зеландии, 25 июня – Германия и Камерун. Команды, вышедшие в полуфинал, сыграют в Сочи 29 июня.