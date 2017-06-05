В Олимпийском парке Сочи на две недели закроют все автомобильные парковки
В Сочи в связи с проведением Кубка конфедераций с 17 по 30 июня в Олимпийском парке закроют парковки. Добраться до места можно будет только на общественном транспорте. Количество «Ласточек» и рейсовых автобусов № 57, 57к, 100, 124с, 125с, 135 в дни турнира будет увеличено. В пиковые часы интервал их движения составит 5 минут. Увеличится и режим работы. В дни матчей общественный транспорт будет ходить до полуночи, сообщает пресс-служба администрации Сочи
Болельщики также смогут воспользоваться услугами дополнительных автобусов, отмеченных латинской буквой «S».
Шаттлы (S1 c 9 июня по 4 июля; S2 и S3 будут ходить только в дни матча):
№ S1 «Аэропорт Сочи – сан. Известия – панс. Светлана – ж/д вокзал Сочи»;
С 9 по 16 июня и 2,3,4 июля 2017 года будет работать с 6:00 до 24:00 часов; интервал движения 25 минут.
С 17 июня по 1 июля 2017 года будет работать с 5:00 до 03:05 часов; интервал движения 25 минут
№ S2 «ж/д вокзал Сочи – панс. Светлана – сан. Известия – ост. ж/д вокзал Олимпийский парк)»;
19 июня и 25 июня шаттлы будут ходить с 14:00 до 24:02 часов;
Интервал движение 2-5 минут.
21 июня и 29 июня шаттлы будут ходить c 17:00 до 03:02 часов;
Интервал движения 2-5 минут.
№ S3 «Аэропорт Сочи – ост. ж/д вокзал Олимпийский парк»;
19 июня и 25 июня шаттлы будет работать с 15:00 до 24:00 часов; интервал движения 3-8 минут.
21 июня и 29 июня шаттлы будет работать с 18:00 до 03:02 часов; интервал движения 3-8 минут.
Расписание маршрутов вывешены на остановках.
При наличии билета на игру и паспорта болельщика в дни матчей проезд до стадиона «Фишт» и обратно на маршрутах спортивных соревнований (57, 57к, 100, 124с, 125с, 135) будет бесплатным. Эти автобусы будут маркированы специальным знаком.
Организаторы просят прибывать на матчи заблаговременно – за 3-4 часа до начала. Это позволит комфортно пройти досмотр и вовремя попасть на стадион.
Въезд частного автотранспорта в Олимпийский парк и на прилегающею к нему территорию с 17 по 30 июня будет ограничен. Схема в приложении.
Для координации движения будет организованы транспортные фильтры (КПП) и соответственно будут закрыты для движения следующие улицы:
- Олимпийский проспект от улицы Чемпионов до улицы Триумфальная;
- проезд Триумфальный;
- улица Казачья от проезда Триумфальный до улицы Чемпионов;
- улица Журналистов от пункта досмотра грузового транспорта до улицы Триумфальной;
- улица Триумфальная от проезда Триумфальный до проспекта Олимпийский.
Чтобы снизить нагрузку на дороги Сочи в период Кубка Конфедераций будут работать ряд перехватывающих парковок, в том числе:
|
№ п/п
|
Адрес парковки
|
Вместимость, машиномест
|
Ближайший остановочный пункт шаттла/жд транспорта
|
1
|
ул. Несербская, 1
|
100
|
ж/д вокзал «Сочи» /гостиница «Сочи»
|
2
|
Курортный проспект, 5
|
200
|
ж/д вокзал «Сочи» /гостиница «Сочи»
|
3
|
ул. Первомайская, 11
|
280
|
ж/д вокзал «Сочи» /гостиница «Сочи»
|
4
|
ул. Московская, 3
|
300
|
ж/д вокзал «Сочи»
|
5
|
аллея Челтенхема, 2а
|
220
|
ж/д платформа «Мацеста»
|
6
|
ул. Гудаутская/
ул. Ленина, 117
|
100
|
ж/д вокзал «Адлер»
|
7
|
ул. Ленина, 113
|
500
|
ж/д вокзал «Адлер»
Можно также воспользоваться услугами следующих парковок:
|
№ п/п
|
Адрес
|
Вместимость, машиномест
|
Инфраструктура в радиусе пешеходной доступности
|
Маршруты ГПТ
|
Статус парковки
|
1
|
Виноградный переулок 2
|
100
|
оп ГПТ «Новая Заря»
|
9 маршрутов ГПТ до района фан-зоны
|
Бесплатная
|
2
|
ул. Транспортная 2а
|
100
|
оп ГПТ «Краснодарское кольцо», оп ГПТ «Рынок Авангард»
|
13 маршрутов ГПТ до района фан-зоны
|
Бесплатная
|
3
|
Новая Заря 7а (ТДЦ Моремолл)
|
1000
|
оп ГПТ «Техникум», оп ГПТ «МТРК Моремолл»
|
1 маршрут ГПТ до района стадиона, 7 маршрутов ГПТ до района фан-зоны
|
Бесплатная
|
4
|
Пересечение Курортного пр. и ул. Яна Фабрициуса
|
100
|
оп ГПТ «Санаторий Яна Фабрициуса»
|
2 маршрута ГПТ до района стадиона и фан-зоны
|
Бесплатная
|
5
|
Курортный проспект,83 ФГУ «Объединенный санаторий «РУСЬ (Авангард)»
|
72
|
оп ГПТ «Санаторий Яна Фабрициуса»
|
2 маршрута ГПТ до района стадиона и фан-зоны
|
Бесплатная
|
6
|
Ул. Ленина,156 ТК «Апельсин»
|
60
|
оп ГПТ «Апельсин»
|
2 маршрута ГПТ до района стадиона и фан-зоны
|
Бесплатная
|
7
|
Ул. Приреченская,2/5 Гипермаркет «Магнит»
|
500
|
оп ГПТ «Птицефабрика»
|
6 маршрутов ГПТ до района стадиона и фан-зоны
|
Бесплатная
На стадионе «Фишт» в Сочи 19 июня встретятся сборные Австралии и Германии. 21 июня Мексика сыграет против Новой Зеландии, 25 июня – Германия и Камерун. Команды, вышедшие в полуфинал, сыграют в Сочи 29 июня.