В Сочи со склона в лесу упал мужчина На помощь к пострадавшему отправился спасательный отряд

Автор фото: Росриэлт

В эту субботу помощь спасателей потребовалась 73-летнему мужчине, который оступился и упал со склона в лесу районе села Леселидзе. Несмотря на то, что пострадавший находился в этом момент со своими родственниками, они не смогли помочь ему выбраться и обратились в отряд МЧС.

Спасатели помогли травмированному мужчине: оказали первую помощь, после чего благодаря альпинистскому снаряжению подняли его на носилках и транспортировали к машине Скорой помощи, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

В итоге вместо грибов, за которыми мужчина и отправился в лес, он получил вывих плеча и многочисленные ушибы.