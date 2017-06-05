В Сочи со склона в лесу упал мужчина

На помощь к пострадавшему отправился спасательный отряд
В Сочи со склона в лесу упал мужчина
Автор фото: Росриэлт

В эту субботу помощь спасателей потребовалась 73-летнему мужчине, который оступился и упал со склона в лесу районе села Леселидзе. Несмотря на то, что пострадавший находился в этом момент со своими родственниками, они не смогли помочь ему выбраться и обратились в отряд МЧС. 

Спасатели помогли травмированному мужчине: оказали первую помощь, после чего благодаря альпинистскому снаряжению подняли его на носилках и транспортировали к машине Скорой помощи, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России. 

В итоге вместо грибов, за которыми мужчина и отправился в лес, он получил вывих плеча и многочисленные ушибы. 

 

 

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