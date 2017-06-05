За прошедшую ночь в Сочи сгорело сразу три автомобиля Пожарные склоняются к версии поджога

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Минувшей ночью сочинским огнеборцам пришлось тушить сразу три автомобиля.

О том, что во дворе дома № 10 на улице Лысая гора горит машина, сообщили в экстренную службу очевидцы. На место происшествия были отправлены два расчета. Однако прибыв по указанному адресу, пожарные обнаружили, что горит три машины: KIA Sportage и два ВАЗ-21099.

- С огнем, общая площадь которого составила около 30 м², удалось справиться в 3:55. Причиненный владельцам автомобилей ущерб сейчас устанавливается. Предположительная причина произошедшего - поджог, - сообщил «Вестям Сочи» начальник городского гарнизона пожарной охраны Алексей Колодко.