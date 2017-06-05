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Сочинцы и гости курорта смогут бесплатно посмотреть «Ёлки 5» и «Викинг» Площадь у Зимнего театра на неделю превратиться в видеосалон

Автор фото: http://kinovolna.tv

Организаторы XXVIII Открытого Российского фестиваля «Кинотавр» организовали для сочинцев и гостей курорта бесплатные показы фильмов, которые сравнительно недавно вышли на экраны отечественных кинотеатров. Показы новинок отечественного кино будут проходить дважды в день на площади возле Зимнего театра, где для удобства зрителей установят сидения.

Так, 7 июня в день открытия «Кинотавра» в 22.00 сочинцы и гости курорта смогут увидеть ленту «Время первых», реж. Дмитрий Киселев, Россия, 2017, 6+ (140 мин.). А затем в 00:30 фильм «Жених», реж. Александр Незлобин, Россия, 2016, 12+ (92 мин.).

8 июня в 22.00 на Театральной площади покажут х/ф «Дуэлянт», реж. Алексей Мизгирев, Россия, 2016, 16+ (110 мин.), а в 00:00 «Ёлки 5», реж: Тимур Бекмамбетов, Вадим Перельман, Александр Котт, Индар Джендубаев, Андрей Шавкеро, Мария Лихачева, Россия, 2016, 6+ (88 мин.).

9 июня в 22.00 кино на площади откроет «Три богатыря и морской царь», реж. Константин Феоктистов, Россия, 2016, 6+ (77 мин.), а продолжит в 23:30 «Ледокол», реж. Николай Хомерики, Россия, 2015-2016, 16+ (120 мин.).

10 июня зрители увидят «Викинг», реж. Андрей Кравчук, Россия, 2016, 12+ (130 мин.). А в 00:20 «Три дня до весны», реж. Александр Касаткин, Россия, 2017, 12+ (103 мин.).

11 июня в 22:00 покажут целую серию короткометражек известных российских режиссеров (18+), а в 00:15 - фильм «Большой», реж. Валерий Тодоровский, Россия, 2016, 12+ (132 мин.).

12 июня в день закрытия «Кинотавра» в 22:00 покажут ленту «Снежная королева 3: огонь и лед», реж. Алексей Цицилин, Россия, 2016, 6+ (89 мин.), а завершит серию в 23:45 «28 панфиловцев», реж.: Ким Дружинин, Андрей Шальопа, Россия, 2016, 12+ (122 мин.).