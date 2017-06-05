В Сочи трагически погиб видеооператор, прибывший на курорт на съемки телепроекта Инцидент произошел в гранд-отеле «Жемчужина»

Автор фото: http://www.favideo.ru

В Сочи в результате несчастного случая скончался 35-летний оператор из Ижевска Дмитрий Агапитов. Последние 10 лет он работал в Москве на различных федеральных и муниципальных телеканалах. К нам в город Дмитрий приехал на съемки телепроекта «Кондитеры». В минувшие выходные он выпал с балкона своего номера в отеле на втором этаже. Мужчина получил многочисленные травмы и был доставлен в городскую больницу № 4. Врачи несколько часов боролись за его жизнь, но не смогли спасти.

«Собственными глазами увидели место и пообщались с охраной, которая в ту ночь оказывала первую помощь Диме и вызывала скорую, - пишет в одной из социальных сетей друг видеооператора Рафаэль Булатов. - В общем, все подтверждается: Дима выпал с балкона своего номера, со второго этажа - но что бы Вы понимали, высота второго этажа данного отеля равна примерно 5-6-ти этажам обычного жилого дома. Пол бетонный. Служащая прачечной на цокольном этаже, услышала падение и вызвала охрану. По словам охранника, Дима сильно поломался, но был в сознании и общался до приезда скорой. Говорил, что выпал сам, случайно. Был выпивший. Его госпитализировали в тяжелом состоянии, с открытым переломом ноги и многочисленными ушибами. Днем поедем к следователю и в морг. Будем готовить Диму к переезду в Ижевск, похороны пройдут там....»