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Семь этажей вместо двух. В Сочи остановили строительство очередной новостройки Управление земельного контроля администрации Сочи направило материалы проверки для подготовки искового заявления в суд







В Центральном районе Сочи сотрудниками муниципалитета в ходе плановой проверки выявлено нарушение при строительстве жилого дома. Как оказалось, на участке под ИЖС (индивидуальное жилищное строительство) на ул. Ударная в с/т «Родник» с разрешением на возведение двухэтажного здания площадью 225,7 кв.м., расположен капитальный объект переменной этажностью 1-3 этажа с конструкциями четвертого этажа ориентировочной площадью застройки 480 кв.м.

Более того, характер конструкций и площадь застройки указывает на возведение многоквартирного жилого дома, а в интернете уже ведется продажа квартир в семиэтажном ЖК по данному адресу.

Управление земельного контроля администрации Сочи направило материалы проверки для подготовки искового заявления в суд об устранении выявленных нарушений, сообщает пресс-служба муниципалитета.