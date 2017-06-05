Сочинские подростки сыграют в «Зарницу» Придуманная в советские времена военно-спортивная игра до сих пор находит отклик у подрастающего поколения

Автор фото: пресс-служба администрации Сочи

«О, да! Мы тоже играли в «Зарницу», теперь смогут сказать не только люди старшего поколения, но и сочинские подростки. Самые активные и спортивные школьники, воспитанники военно-патриотических клубов и студенты в рамках городского этапа спортивно-оздоровительной игры отправятся ползком преодолевать препятствия, сражаться за чужие погоны и свой флаг, а также отыскивать направления по азимутам. Блеснуть своей физической и военной подготовкой подростки получат возможность 14 июня на базе военной комендатуры гарнизона второго разряда Сочи.

«В рамках смены пройдет смотр строя и песни, военно-исторический конкурс, сдача нормативов ГТО. Также участкам предстоит показать свои знания и умения в медико-санитарной подготовке и основам безопасности жизнедеятельности, сборке и разборке макета автомата АК (ММГ). Помимо этого, состоится эстафета «Вперед, юнармейцы», - информируют в пресс-службе администрации Сочи.