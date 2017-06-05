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В Сочи из багажника иномарки на полном ходу выпали двое детей (фото) Трехлетняя девочка получила травмы и была доставлена в больницу













Сочинские водители стали свидетелями шокирующего инцидента, произошедшего сегодня в центре города. На пересечении улиц Горького и Курортного проспекта из багажника автомобиля, двигающегося по оживленной трассе, прямо на дорогу выпало двое детей. Трагедии удалось избежать благодаря тому, что следовавший позади водитель смог быстро среагировать и моментально затормозить. Он и пришел на помощь малышам.

- По предварительным данным, 39-летняя местная жительница за рулем «Volvo» перевозила двух своих детей в багажном отделении. В результате падения трехлетняя девочка получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение. Другой ребенок при падении не пострадал, - сообщают в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отношении женщины-водителя составили протокол по ч. 3 ст. 12.23 КоАП о нарушении правил перевозки людей. По факту ДТП проводится проверка.