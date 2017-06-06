В праздничный день горно-туристический центр «Газпром» предоставит бесплатные билеты

Шторм или штиль? Прогноз на сегодняшний день

Данные нововведения будут действовать до 12 июля 2017 года

Плановые отключения электроэнергии 6 июня в Сочи В связи с планово-предупредительным ремонтом электрооборудования возможно ограничение подачи света на следующих улицах

Автор фото: http://56nv.ru

Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение

6 июня с 9:00 до 17:00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): Третья Рота, дачи ДРСУ, ул.Волковских Партизан, п.Серебряный Родник, дачи, п.Красных Ветеранов, с/т «Ромашка»,ул.Русская в поселке Верхне-Русское Лоо, переулок Октябрьский, ул.Белгородская, ул.Персиковая, ул.Динская,ул.Лучевая, ул.Мира, ул.8 Марта, ул.Чкалова, ул.Новопокровская, в поселке Солохаул новая усадьба, Вертолетная площадка, ул.Кошмана, ул.Нагорная, ул.Ноябрьская, ул.Приречная, ул.Кубанская, пансионат «Шахэ», форелевое хозяйство, школа №96 ( будет поставлена ДЭС)

6 июня с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Православная, ул.Орбитовская, ул.Верхне-Известинская; с.Галицино, п.Монастырь ул.Партизанская, ул. Скальная, Центр разведения и реабилитации переднеазиатского леопарда, лососевый завод

6 июня, 7 июня с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Волжская №№ 23-57,ул.Загородная №№ 7-20

6 июня с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Воровского № 22; ул.Пластунская ООО «Мир электроники ЖСТ «Велена»; корпус СГУ на ул.Пластунской

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52