Полиция проводит проверку в отношении сочинки, перевозившей детей в багажнике Владелица иномарки отказывается давать какие-либо комментарии журналистам



















Сочинские полицейские проводят доследственную проверку в отношении автоледи, перевозившей своих детей в багажнике машины, откуда они выпали на оживленную трассу Курортного проспекта. Видео с регистратора и наружных камер наблюдения до сих пор вызывает небывалый интерес у пользователей сети интернет. Пока что женщине только выписали штраф в три тысячи рублей. По словам сотрудников Госавтоинспекции, в транспортном средстве сочинки были установлены детские кресла, поэтому неясно зачем мать посадила пятилетнего сына и трехлетнюю дочку в багажник. Сама же владелица иномарки давать какие-либо комментарии журналистам отказывается.

Напомним, сочинские водители вчера стали свидетелями шокирующего инцидента, произошедшего в центре города. На пересечении улиц Горького и Курортного проспекта из багажника автомобиля, двигающегося по оживленной трассе, прямо на дорогу один за другим выпало двое детей. Трагедии удалось избежать благодаря тому, что следовавший позади водитель смог быстро среагировать и моментально затормозить. Он и пришел на помощь малышам.

«В результате падения трехлетняя девочка получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение. Другой ребенок при падении не пострадал», - сообщили тогда в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.