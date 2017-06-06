На двух сочинских мостах временно ограничат движение автотранспорта
На мостах по А-147 Джубга - Сочи - граница с Абхазией временно ограничат движение. Дорожным службам необходимо провести обследование конструкций мостов через р. Восточный Дагомыс на 165 км и через ручей на 191 км для того, чтобы в следующем году произвести капитальный ремонт.
- В связи с этим с 8 по 14 июня на данных объектах могут ненадолго ограничивать движение транспорта. Каждое испытание конструкций занимает 20 минут. Всего нужно провести шесть таких процедур на мосту через р. Восточный Дагомыс и 12 – на мосту через ручей, - сообщают в ФКУ Упрдор «Черноморье».
Специалисты уверяют, работы будут проводиться поздно ночью либо рано утром, чтобы максимально избежать неудобств для автовладельцев.