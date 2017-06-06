Шторм или штиль? Прогноз на сегодняшний день

Данные нововведения будут действовать до 12 июля 2017 года

На двух сочинских мостах временно ограничат движение автотранспорта Планируется провести капитальный ремонт мостов через р. Восточный Дагомыс на 165 км и через ручей на 191 км

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На мостах по А-147 Джубга - Сочи - граница с Абхазией временно ограничат движение. Дорожным службам необходимо провести обследование конструкций мостов через р. Восточный Дагомыс на 165 км и через ручей на 191 км для того, чтобы в следующем году произвести капитальный ремонт.

- В связи с этим с 8 по 14 июня на данных объектах могут ненадолго ограничивать движение транспорта. Каждое испытание конструкций занимает 20 минут. Всего нужно провести шесть таких процедур на мосту через р. Восточный Дагомыс и 12 – на мосту через ручей, - сообщают в ФКУ Упрдор «Черноморье».

Специалисты уверяют, работы будут проводиться поздно ночью либо рано утром, чтобы максимально избежать неудобств для автовладельцев.