Путин стал победителем олимпиады по IT-технологиям в Сочи

И представил на суд зрителей своего робота
Путин стал победителем олимпиады по IT-технологиям в Сочи

Одним из победителей Международной олимпиады «IT-Планета» стал Александр Путин. Студент Севастопольского государственного университета рассказал, что не состоит в родстве с Владимиром Владимировичем и фамилия не сыграла никакой роли в соревнованиях. 

Среди 350 участников работа однофамильца президента вызвала большой интерес. Робот, умеющий распознавать дорожную разметку и двигаться  в соответствие с правилами дорожного движения, стал новым необычным транспортным средством, сообщает пресс-служба администрации г. Сочи. 

- Сегодня есть множество иностранных беспилотных аппаратов, такие разработки ведут многие крупные зарубежные компании. Мы с ребятами решили попробовать сделать своего робота. Его создание заняло практически полгода. Есть и идея как использовать нашу разработку. Робот может служить не только средством передвижения, но и учебным пособием для обучения школьников конструированию и робототехнике, - рассказал Александр. 

 

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