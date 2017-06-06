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Путин стал победителем олимпиады по IT-технологиям в Сочи И представил на суд зрителей своего робота

Одним из победителей Международной олимпиады «IT-Планета» стал Александр Путин. Студент Севастопольского государственного университета рассказал, что не состоит в родстве с Владимиром Владимировичем и фамилия не сыграла никакой роли в соревнованиях.

Среди 350 участников работа однофамильца президента вызвала большой интерес. Робот, умеющий распознавать дорожную разметку и двигаться в соответствие с правилами дорожного движения, стал новым необычным транспортным средством, сообщает пресс-служба администрации г. Сочи.

- Сегодня есть множество иностранных беспилотных аппаратов, такие разработки ведут многие крупные зарубежные компании. Мы с ребятами решили попробовать сделать своего робота. Его создание заняло практически полгода. Есть и идея как использовать нашу разработку. Робот может служить не только средством передвижения, но и учебным пособием для обучения школьников конструированию и робототехнике, - рассказал Александр.