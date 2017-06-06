Шторм или штиль? Прогноз на сегодняшний день

Данные нововведения будут действовать до 12 июля 2017 года

На Сочи надвигается залповый дождь Мэр города объявил режим повышенной готовности

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Уже сегодня вечером в Сочи выпадут осадки. Но синоптики прогнозируют не просто "летний дождь", а субтропический ливень, который продолжится и завтра утром.

По сообщению пресс-службы администрации Сочи, в акватории моря возможны смерчи, в горах - сход селей. Также ожидается подъём уровня в реках курорта. В связи с этим власти города приняли решение привести все городские службы в режим повышенной готовности.

Убедительная просьба к жителям, живущим на подтопляемых территориях, быть готовыми к эвакуации. В случае возникновения ЧП звонить с мобильных телефонов по номеру 010.





