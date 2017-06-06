Жители ряда регионов России смогут летать на отдых в Сочи по льготным билетам Благодаря программам субсидирования, авиаперевозки по некоторым направлениям станут значительно дешевле

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Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что в этом году благодаря программам субсидирования количество льготных рейсов внутри страны заметно возрастет. Председатель правительства подписал два документа, которые расширяют сеть дотируемых маршрутов.

- В Калининградскую область и по ряду других региональных направлений такой билет можно купить любому человеку. В Крым, на Дальний Восток льготные билеты получат возможность приобрести граждане определенной категории. В категорию льготных маршрутов также включаются перевозки между Калининградом и городами Сочи, Екатеринбург, Архангельск, Мурманск и Калуга», - приводит слова Дмитрия Медведева ТАСС.

Число субсидируемых маршрутов между Калининградской областью и другими российскими регионами увеличивается до семи, а на Дальнем Востоке с 67 до 73.