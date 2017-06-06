Туристические маршруты в Сочи во время Кубка Конфедераций меняться не будут Передвижение отдыхающих на курорте останется свободным

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-Туристические маршруты на время проведения Кубка Конфедераций - 2017 и чемпионата мира по футболу 2018 года не будут изменены. Передвижение сочинцев и гостей курорта будет свободным, за исключением объектов Кубка конфедераций, включенных в перечень контролируемых зон. Вход туда без билета и паспорта болельщика или аккредитаций станет недоступен», - успокоил встревоженных усилением мер безопасности во время проведения Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу граждан руководитель аппарата межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности ЧМ-2018, заместитель начальника Управления ФСБ России Алексей Лаврищев.

При этом, по словам Лаврищева, органы власти регионов в случае необходимости, но при согласовании с Минтрансом, могут вводить временные ограничение на движение транспортных средств на участках дорог, примыкающим к стадионам и тренировочным площадкам. Однако подобные меры будут приниматься только в дни проведения матчей, в определенные часы.

Ранее сообщалось, что на территории Имеретинской низменности с 17 по 30 июня временно ограничат движение транспорта, а в Олимпийском парке в эти дни закроют все парковки.