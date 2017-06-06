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Жительницей Сочи, перевозившей детей в багажнике, занялся Следственный комитет Выясняют обстоятельства инцидента, в результате которого двое детей выпали из автомобиля в процессе движения

Автор фото: скрины с видео https://www.youtube.com/

Следственным отделом по Центральному району города Сочи СКР по краю организовано проведение проверки в связи с появившимся в СМИ видеороликом, на котором видно, как двое малолетних детей выпадают из автомобиля при совершении маневра на дорогу.

«В рамках проверочных мероприятий будут устанавливаться все обстоятельства произошедшего инцидента, в том числе будет проанализирована и дана правовая оценка действиям матери малолетних. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщают в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.