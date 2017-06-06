Сочинская «Чаша олимпийского огня» возобновила работу После профилактики фонтан сменил цветовую гамму и график работы

Автор фото: http://chibis-tour.ru

Одна из главных достопримечательностей Сочи фонтан «Чаша Олимпийского огня» после профилактических работ возобновляет свою работу.

- Были заменены стекла больших фонарей. Для этого специально закупили станок с программным управлением, на котором вырезаются прозрачные линзы для огромных светильников, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи. - Кроме визуального изменения цветового решения, был полностью заменен кварцевый песок на фильтрах воды, восстановлены неработающие стробоскопы и крепления гипер-пушек, синхронизирована система автоматического контроля времени срабатывания клапанов подачи давления.

После замены множества светильников подсветка фонтана стала более красочной и многоцветной. Изменилось и время работы фонтана. Теперь шоу стартует в 20:30 и длится ровно час.