В Сочи на курорте «Имеретинский» открылся коворкинг IM Working Пространство для работы и творчества с видом на море предназначено для гостей курорта и жителей города

Автор фото: www.coworkingberneroberland.ch

Сочинский курорт «Имеретинский» открывает коворкинг IM Working – пространство для работы и творчества, которое находится в комфортабельном помещении с панорамным видом на море. Коворкинг оснащен оборудованными рабочими местами, которые доступны гостям курорта и жителям Сочи как для почасовой, так и для длительной аренды. В распоряжении посетителей коворкинга – телефоны, офисная техника, переговорная комната, Wi-Fi, почтовый адрес для корреспонденции. В качестве дополнительных сервисов предлагается юридическое, бухгалтерское сопровождение, консьерж-сервис, услуги секретаря. Администрация IM Working обещает арендаторам рабочих мест приятный бонус в виде доступа на закрытые вечеринки и светские мероприятия, которые будут проводиться на курорте «Имеретинский».

По словам генерального директора группы компаний «Имеретинский» Владлена Волошина, открытие коворкинга – это первый шаг к созданию бизнес- и IT-кластеров в Имеретинской низменности, предусмотренному в рамках проекта постолимпийского развития территории курортного района «Имеретинка 2.0», реализация началась в этом году.

Коворкинг IM Working находится по адресу ул.Парусная, 21, забронировать рабочее место в можно по телефону +7 862 241 90 65 или по e-mail: coworking@imeretinka.ru.

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